В Темрюкском районе в ДТП погиб водитель «Лады»

В Темрюкском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель «Лады». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 24 марта около 7 часов на 2-м км автодороги «п. Соленый — порт Кавказ». По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Ладе», двигавшейся по встречной полосе.

В результате аварии 20-летний водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм. Его пассажирку доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Водителю грузовика оказали разовую медпомощь на месте.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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