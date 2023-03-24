В Новороссийске по иску прокурора заблокировали сайты о продаже поддельных кассовых чеков

Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск военного прокурора с требованием признать запрещенной к распространению информацию о продаже поддельных кассовых чеков для финансовой отчетности. Сведения об этом содержатся в картотеке суда.

«В открытом доступе содержится информация о приобретении чековых квитанций для предоставления заведомо ложной информации при составлении отчетов о затраченных денежных средствах, в том числе выделенных из бюджета»,— говорится в материалах дела.

Прокурор обратил внимание на то, что вход на сайты свободный, осуществляется через поисковые системы «Яндекс» и Google посредством направления запроса: «изготовление чеков и квитанций в Новороссийске».

Суд отметил, что речь идет о продаже поддельных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ), кроме того, изготовление чековых квитанций и платежных документов является преступлением согласно ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Решение суда направлено в управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу для немедленного исполнения.

Наталья Решетняк

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