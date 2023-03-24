В Кургане планируют восстановить стелу «Слава народу – герою»

В Кургане планируют установить памятный знак «Слава народу – герою» взамен ранее демонтированного. На сайте администрации города ведется опрос о месте установки стелы, сообщают в мэрии.

Памятный знак предлагается установить в четвертом микрорайоне Заозерного, в районе дома №1 по проспекту Маршала Голикова, либо на здании дома культуры «Современник». Рассматриваются варианты создания стелы в новом дизайне и копии ранее размещенной.

Ранее памятный знак «Слава народу – герою» находился по улице Мостостроителей, однако пришел в негодность и был снесен.