В Каменске-Уральском похоронят двух бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в зоне СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погибли два бойца ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского — Сергей Вислоцкий и Сергей Кырчиков. В администрации уральского города Е1.ru рассказали, что их похоронят 25 марта на Аллее Героев Волковского кладбища.

До начала СВО Сергей Вислоцкий занимался строительным бизнесом, а Сергей Кырчиков работал водителем грузовиков. В рядах частной военной компании уральцы выполняли задачи во время боев за Артемовск. Впоследствии оба получили ранения, несовместимые с жизнью.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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