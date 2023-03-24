Школы Челябинской области проверят с психологами из-за случаев рукоприкладства педагогов

Первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт поручила проанализировать обстановку во всех школах региона в связи с участившимися случаями рукоприкладства учителей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«За последние недели в СМИ появилось несколько сообщений об инцидентах в школах региона. Случаи вопиющие: дети жалуются на рукоприкладство педагогов. С каждым тревожным сигналом разбираются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего»,– написала Ирина Гехт. По ее словам, «в период нарастания потока негативной информации» надо обращать особое внимание на всех участников образовательного процесса, в том числе детей. «Психика ребят хрупка и уязвима, и поддержка должна приходить прежде всего от взрослых: учителей, психологов, наставников. Поэтому дала поручение коллегам в системе образования Челябинской области вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе: пообщаться с подростками, напомнить, что вокруг есть люди, которым можно довериться и обсудить наболевшее»,– сообщила первый вице-губернатор.

Кроме того, по ее словам, необходимо тестировать преподавателей на предмет «психологических настроений» и вводить супервизию при профессиональном выгорании.

На прошлой неделе стало известно, что в школе поселка Петропавловский Верхнеуральского района учительница ударила шестиклассника. На этой неделе похожий инцидент произошел в одной из школ Копейска. В социальным сетях появилась аудиозапись, где слышны угрозы от учителя в адрес ученика шестого класса, шлепки и слезы. По этому факту возбуждено уголовное дело. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Оба педагога уволились.