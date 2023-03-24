30 млн рублей направят на закупку оборудования для Республиканской детской больницы в Удмуртии

Порядка 30 млн руб. направят на обновление парка медицинского оборудования Республиканской детской клинической больницы в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, средства выделят из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, деньги позволят приобрести универсальную систему ультразвуковой визуализации, МРТ-совместимого наркозно-дыхательного аппарата и аппарата для терапии оксидом азота.

«Также мы рассмотрим возможность модернизации операционного оборудования. Все это позволит сделать медицинскую помощь для наших детей еще более эффективной и доступной»,— отметила госпожа Пинчук.