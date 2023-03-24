Краснознаменную группу разрешили установить на площади Первой пятилетки на Уралмаше

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило установить Краснознаменную группу на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Это следует из акта историко-культурной экспертизы.

Заказчиком экспертизы была компания «Сириус». Экспертизу проводили в течение 11 дней (с 10 по 21 марта) в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Напомним, изначально Краснознаменную группу со знаком «Орден Ленина» хотели вернуть на Плотинку, откуда ее демонтировали в 2013 году. В апреле 2022 года мэрия Екатеринбурга проводила опрос среди горожан, следует ли возвращать конструкцию на прежнее место. Но голосование завершилось досрочно по инициативе МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Там заявили, что размещать дополнительные конструкции на плотине потенциально опасно из-за технической сложности плотины.

Позже местные власти объявили голосование о выборе нового места для установки объекта. За вариант вернуть объект на Уралмаш проголосовали 41,8% из 2,3 тыс. опрошенных.

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