Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев вышел из колонии

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятки, отбыл срок наказания и вышел из колонии сегодня, 24 марта, сообщает 74.ru.

Тефтелев отбывал наказание в колонии-поселении при исправительной колонии строгого режима №10 в Кыштыме. Несколько раз экс-чиновник ходатайствовал о замене неотбытой части более мягким наказанием, но суд ему отказывал, в последний раз это произошло в январе этого года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2020 года Центральный районный суд Челябинска признал экс-главу Челябинска виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к трем годам колонии строгого режима со штрафом 37,5 млн руб. Установлено, что с сентября 2015-го по апрель 2019 года чиновник вместе со своим подчиненным, начальник управления капитального строительства города Евгением Пашковым получил от руководителя строительной компании «Уралжилстрой» и депутата гордумы Сергея Селещука 2,5 млн руб. за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов на возведение социальных объектов. Штраф он оплатил в полном объеме вскоре после приговора. До июня 2022 года Тефтелев отбывал наказание в одном из челябинских СИЗО. Затем его перевели в колонию-поселение.