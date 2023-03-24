Суд постановил снести кафе Carl’s Jr в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии о демонтаже единственного в городе здания кафе Carl’s Jr, расположенного в Первомайском сквере. Собственник обязан в течение 30 дней за свой счет снесли павильон и освободить земельный участок, сообщили «Ъ-Сибирь» в суде.

Администрация Новосибирска подала иск к арендатору земельного участка ООО «Пилот» в феврале 2023 года, 23 марта суд вынес решение. По данным искового заявления, компании арендует земельный участок, на котором располагается павильон кафе с декабря 2019 года.

В случае, если предприниматель не демонтирует павильон в срок, город получит право выполнить работы собственными силами, а все расходы возложить на ответчика.

В 2016 году франчайзи американской сети быстрого питания Carl’s Jr. рассказывал, что планирует открыть в регионе не менее четырех ресторанов.

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Лолита Белова