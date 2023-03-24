Строительство аквапарка в Красноярске остановлено из-за санкций

В Красноярске остановлено строительство аквапарка. Об этом рассказал глава города Владислав Логинов во время общения с журналистами. По словам мэра, причиной остановки работ стали проблемы с поставкой оборудования и финансированием.

«Прежде всего это связано с тем, что оборудование для аквапарком не изготавливается в Российской Федерации. Это иностранное оборудование, в частности, в этой компании рассматривалось турецкое оборудование»,–- рассказал глава господин Логинов.

Мэр отметил, что застройщик «не вписывается в те финансовые и проектные решения, которые были ранее». Для того чтобы продолжить работу понадобятся дополнительные средства. По информации Владислава Логинова, компания рассчитывает на грант, субсидию из федерального бюджета.

Аквапарк «Экватория» площадью 77 тыс кв м планировали построить к 2027 году. Строительство ведет компания «Термит». Изначально заявлялось, что проект с инвестициями 1 млрд руб. должен быть реализован к 2020 году. Затем власти Красноярска сообщали о переносе сроков на 2026 год.

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Сергей Балин