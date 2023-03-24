В Новосибирске бывшего замначальника вагонного депо осудили на 4 года колонии за взятку

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо Инская (филиал ОАО «РЖД»). Его признали виновным в получении взятки, сообщает западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2019 года обвиняемый получил взятку от представителя юридического лица. Ее размер составил 450 тыс руб, деньги передавались начальнику депо за помощь в «сокрытии некачественного ремонта железнодорожных вагонов».

Железнодорожник осужден на 4 года колонии строгого режима с запретом занимать должности в ОАО «РЖД» сроком на три года.

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Сергей Балин