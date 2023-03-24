«Подростки срываются с катушек»

В Татарстане за два года удвоилось количество случаев суицида среди детей, заявила вчера детский омбудсмен региона Ирина Волынец. К самоубийству чаще всего прибегают подростки 16-17 лет, но есть и 13-летние. «Это по-настоящему страшно»,— сказала она и назвала ненадлежащей работу служб «по профилактике суицидального поведения». Омбудсмен считает необходимым в учебных заведениях формировать у молодежи «способности к адекватной самооценке и критической оценке действительности». Психологи же именно действительность — сначала эпидемию COVID-19, а затем спецоперацию РФ на Украине — называют причиной «нарастания тревоги», когда «рушится мир». «Вот подростки и срываются с катушек»,— говорят специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О резком росте количества суицидов среди подростков в Татарстане детский омбудсмен Ирина Волынец сообщила, выступая на заседании Госсовета. «Ровно на 100 процентов выросло количество суицидов»,— сказала она, имея в виду статистику за последние два года. Так, если в 2020 году в республике было 11 детских суицидов, то в 2021 году их число выросло до 14. В прошлом же году с собой покончили 22 подростка в регионе.

Госпожа Волынец сказала, что не хотела «расстраивать» депутатов такой информацией. «Все чаще причиной становятся конфликты в семье, непонимание, чувство одиночества, покинутости, заброшенности в семьях, которые внешне выглядят вполне благополучными»,— рассказала она. Омбудсмен пояснила, что если еще года три назад суицид совершали в основном дети из неполных семей, то «сейчас это может быть полная, относительно благополучная семья». Ирина Волынец добавила, что «снизился возрастной порог» суицида, и есть случаи, когда его совершали дети 2009 года рождения. «Это 13 лет. Это по-настоящему страшно»,— сказала госпожа Волынец.

При этом в докладе уполномоченного сказано, что в 2022 году не было случаев суицида среди малолетних детей до 13 лет. Основную группу суицидентов составила молодежь 16-17 лет. Всего среди погибших было 13 школьников, пять подростков получили среднее образование, а один несовершеннолетний был студентом вуза. Лишь трое ребят «были не организованы». Четверо из 22 погибших подростков «находились в поле внимания соответствующих служб — субъектов профилактики детского неблагополучия», сказано в докладе. «Гибель этих детей является в том числе следствием ненадлежащим образом организованной и проводимой данными органами работы по профилактике суицидального поведения»,— считает Ирина Волынец.

По сведениям Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2022 году было зарегистрировано 90 попыток суицида среди детей. Этот показатель также значительно вырос за последние два года. В 2020 году сообщалось о 53 таких попытках, в 2021 году — о 77.

Если сравнивать с другими регионами, то в 2022 году Татарстан наряду с Башкирией оказался лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству погибших несовершеннолетних в результате суицидов. По количеству самоубийств на 10 тыс. детского населения республика заняла пятое место в округе. При этом еще в 2020 году этот показатель Татарстана был самым низким в ПФО.

Ирина Волынец призвала развивать систему социально-педагогической помощи семье, а также усилить контроль за результативностью работы психологических служб, ориентировать учебные заведения на «формирование у молодых людей способности к адекватной самооценке и критической оценке действительности». Одной из главных задач она считает необходимым «исключить риск повторных попыток суицида в конкретной ситуации». Также предложила развивать проект «Школа осознанного родительства».

В Татарстане власти неоднократно выражали беспокойство «деструктивным поведением» подростков. Так, в 2017 году правительство Татарстана утвердило «дорожную карту» для защиты детей и молодежи до 23 лет от вредной информации в интернете и медиапространстве. Бывший заместитель образования и науки Татарстана Лариса Сулима объясняла, что «90% школьников проводят время в сети интернет, где наряду с положительной информацией есть информация, которая несет угрозу для здоровья детей». Как пример она привела группы в соцсетях «Синий кит», а также «игры, которые завершались попытками суицида». Министерство подготовило памятки для родителей, как спасти детей от «деструктивных групп суицидальной направленности»: они призывали следить, не размещает ли ребенок на странице в сети медуз, кошек, бабочек, единорогов и китов и не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского, что считается признаком принадлежности к таким сообществам.

В 2021 году Госсовет Татарстана подготовил законопроект об уголовной ответственности за «побуждение к совершению насилия» по отношению к другим гражданам или даже к самому себе — так называемый селфхарм. Но эта инициатива не была поддержана Госдумой.

Рост числа суицидов наблюдается и среди взрослого населения. Врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов сообщал, что за девять месяцев 2022 года в Татарстане совершили попытки суицида 921 человек. При этом за весь 2021 год, по его словам, в регионе было зафиксировано 935 попыток самоубийства. Он прогнозировал рост числа таких попыток по итогам всего года.

Директор АНО «Центра психологии стресса» Алексей Богачев говорит, что рост количества суицидов среди подростков — «проблема не только и не столько Татарстана». «Сегодня человечество переживает период, который можно назвать как период омрачения. По той или иной причине происходят тектонические сдвиги в человеческом сознании»,— говорит он. По словам психолога, люди испытывают «хаотические эмоции и переживания», которые проявляются в том числе через «разрушение, влечение к смерти, равнодушие».

Господин Богачев отмечает, что «нарастание тревоги» началось еще в эпидемию COVID-19 и продолжилось на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. «Подростки начинают реагировать как наиболее чувствительные к этим сдвигам, в том числе падением в хаос»,— говорит эксперт. Он обращает внимание, что «Татарстан как благополучное пространство, может быть, этому вдвойне подвержен». «Раньше было тихо, спокойно, а тут неожиданно рушится мир. А куда идти — непонятно. Вот подростки и срываются с катушек»,— объясняет он. Алексей Богачев считает, что проблему можно решить, если у подростков будет «одухотворяющий смысл», который «поможет направить энергию». «Если будет смысл, он будет проникать во все сферы жизни нашего общества, в том числе и в семью, школу, вуз»,— заключает он.

Кирилл Антонов