Платформа Zenith Dreamhers: а ну-ка, девушки!

В 2021 году часовая мануфактура Zenith инициировала программу корпоративной социальной ответственности Zenith Horizon, в рамках которой появилась платформа Dreamhers, предназначенная для обменом опытом успешных женщин разных возрастов и профессий. Развивая успех проекта, Zenith только что представила программу наставничества Dreamhers.

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Три финалистки из числа претенденток, подавших заявки на участие в программе на сайте мануфактуры, получат возможность пройти серию коуч-сессий под руководством наставниц, сделавших блестящую карьеру в своих областях. В роли наставниц выступят французская скрипачка Эстер Абрами, участвующая в серии гонок на электробагги Extreme E британка Кэти Маннингс и эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ныне занимающая 70-ю строчку в мировом рэнкинге WTA. Они возьмут на себя роль менторов и даже тренеров личностного роста, чтобы помочь трем участницам программы в достижении конкретных целей. Итоги совместной работы будут представлены публике в надежде вдохновить других женщин на реализацию своих амбиций.