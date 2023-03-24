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Коммерсантъ FM
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Платформа Zenith Dreamhers: а ну-ка, девушки!

В 2021 году часовая мануфактура Zenith инициировала программу корпоративной социальной ответственности Zenith Horizon, в рамках которой появилась платформа Dreamhers, предназначенная для обменом опытом успешных женщин разных возрастов и профессий. Развивая успех проекта, Zenith только что представила программу наставничества Dreamhers.

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Кэти Маннингс

Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Кэти Маннингс

Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Кэти Маннингс

Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

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Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Кэти Маннингс

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Эстер Абрами

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

Анетт Контавейт

Фото: Zenith

Три финалистки из числа претенденток, подавших заявки на участие в программе на сайте мануфактуры, получат возможность пройти серию коуч-сессий под руководством наставниц, сделавших блестящую карьеру в своих областях. В роли наставниц выступят французская скрипачка Эстер Абрами, участвующая в серии гонок на электробагги Extreme E британка Кэти Маннингс и эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ныне занимающая 70-ю строчку в мировом рэнкинге WTA. Они возьмут на себя роль менторов и даже тренеров личностного роста, чтобы помочь трем участницам программы в достижении конкретных целей. Итоги совместной работы будут представлены публике в надежде вдохновить других женщин на реализацию своих амбиций.

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