Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержаны командир батальона нижегородской госавтоинспекции и его заместитель

Командир отдельного батальона нижегородского ГИБДД и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Руководителем батальона числится Андрей Беспалов.

Следствие полагает, что с 2018 года фигуранты уголовного дела о коррупции брали деньги у бизнесмена за то, что не привлекали его работников к ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что подозреваемые обеспечивали «беспрепятственное передвижение водителей, работающих у него, по территории области».

Коммерсант также подозревается в даче взятки, в отношении него заведено уголовное дело. Подозреваемых отстранили от службы, с ними работают следователи, в МВД назначена служебная проверка.

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...