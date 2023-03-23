Задержаны командир батальона нижегородской госавтоинспекции и его заместитель

Командир отдельного батальона нижегородского ГИБДД и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Руководителем батальона числится Андрей Беспалов.

Следствие полагает, что с 2018 года фигуранты уголовного дела о коррупции брали деньги у бизнесмена за то, что не привлекали его работников к ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что подозреваемые обеспечивали «беспрепятственное передвижение водителей, работающих у него, по территории области».

Коммерсант также подозревается в даче взятки, в отношении него заведено уголовное дело. Подозреваемых отстранили от службы, с ними работают следователи, в МВД назначена служебная проверка.

Владимир Зубарев