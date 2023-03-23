В Анапе эвакуировали 40 человек при пожаре в многоэтажке

При пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Заводской в Анапе эвакуировали 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 17:59. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 40 кв.м. в квартире на шестом этаже здания.

Полностью ликвидировать горение удалось к 18:34. К тушению привлекли 17 человек и пять единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Анастасия Донскова

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