Растворитель слили в дело

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства загрязнения вод на территории лесхоза Министерства обороны РФ. Ранее Пермская природоохранная прокуратура выяснила, что в феврале прошлого года питерское ООО «Экологические инновации» организовало транспортировку в Новокузнецк 18 тонн опасных отходов. В итоге бочки с ними были складированы на территории бывшей военной части, а затем отходы были вылиты. Прокуратура потребовала от ООО компенсировать ущерб окружающей среде в размере 14 млн руб. «Экологические инновации» безуспешно пытались оспорить требования надзорного органа в судах, но в итоге согласились погасить ущерб к текущему ноябрю.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В отделе МВД по Пермскому району расследуется уголовное дело по факту загрязнения вод (ст. 250 УК РФ) на землях Министерства обороны РФ на территории муниципалитета. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», факт загрязнения был выявлен Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой в прошлом году. Как установил надзорный орган, 18 тонн опасных отходов, основу которых составлял растворитель, были завезены в Прикамье из Ленинградской области. Транспортировка была организована ООО «Экологические инновации», причем по документам конечным пунктом перевозки значился Новокузнецк, где зарегистрирована одноименная компания.

Тем не менее, в результате груз оказался на территории бывшей военной части РВСН в районе д. Бабичево Пермского района. В итоге опасный растворитель был разлит на соседнем участке, который находится в ведении Пермского лесничества Министерства обороны РФ.

Изначально уголовное дело по материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено следственными органами СКР по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды). Но затем, после выявления признаков преступления по подследственности, материалы были переданы в МВД. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», сотрудники ООО «Экологические инновации» в качестве подозреваемых и обвиняемых по делу не проходят.

Кроме того, надзорный орган внес в адрес ООО представление с требованием компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб в размере около 14 млн руб. Эта сумма была рассчитана специалистами Западно-Уральского управления Росприроднадзора. Новокузнецкая компания с выводами прокуратуры не согласилась и в Арбитражном суде Пермского края попыталась добиться признания представления незаконным. К участию в деле были привлечены прокуратура Пермского края и структуры Минобороны. В ходе заседания заявитель утверждал, что не может отвечать за нанесение ущерба, поскольку отходы еще до их разлива были переданы ООО «ПромЭко». Договор со стороны последнего подписал Тавяккин Исаков.

Представители «Экологических инноваций» настаивали, что господин Исаков может подтвердить их позицию, поэтому должен быть допрошен в качестве свидетеля. При этом фактически это сделать невозможно, поскольку он уехал добровольцем на Донбасс. В итоге прокуроры были вынуждены обратиться к коллегам из военной прокуратуры Пермского гарнизона, которая сообщила, что Таввякин Исаков ни в каком качестве в Вооруженные силы не призывался. Кроме того, заявитель настаивал, что по прошествии времени установить степень загрязнения и, соответственно, размер ущерба невозможно. Представители «ПромЭко» мнения «Экологических инноваций» поддержали.

В итоге суд поддержал позицию природоохранной прокуратуры, отказав в удовлетворении требований. Как отмечается в мотивировочной части решения, заявитель не доказал факт передачи отходов ООО «ПромЭко», а к приобщенному к делу договору суд отнесся критически. В частности, в судебном акте указывается, что на момент проверки указанный документ прокурорам не был представлен, что является нелогичным поведением. Также в нем отмечено, что бенефициаром обеих «Экологических инициатив», а также ООО «ПромЭкспо» является одно и то же лицо — Владимир Козорезов.

Первопричиной ущерба почве на земельном участке с кадастровым номером являются неправомерные действия ООО «Экологические инновации» (Санкт-Петербург) по доставке отхода в Пермский край на площадку, которая «не является специализированной и не входит в место осуществления деятельности по обращению с отходами»,— отмечается в решении. Позицию Арбитражного суда Пермского края заявитель пытался оспорить в апелляции, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

По данным «Ъ-Прикамье», в результате ООО «Экологические инновации» решило исполнить требования прокуратуры о возмещении ущерба, обещав выплатить всю сумму к ноябрю текущего года.

Дмитрий Астахов