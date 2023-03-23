Еще молодые

В предстоящих осенью выборах в думу Краснокамска могут принять участие кандидаты от Пермского молодежного центра (ПМЦ), основанного депутатом заксобрания Ильей Лисняком. Имена потенциальных кандидатов источники «Ъ-Прикамье» пока не раскрывают. Сам господин Лисняк заявил, что готов поддержать представителей ПМЦ, если они решатся участвовать в выборах и будут выдвинуты «Справедливой Россией—За правду». Эксперты полагают, что у кандидатов команды Лисняка есть шансы на победу, но они невысоки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в выборах в думу Краснокамского городского округа могут принять участие кандидаты, поддерживаемые депутатом заксобрания Пермского края от «Справедливой России—За правду» Ильей Лисняком. Как сообщают источники, знакомые с подготовкой избирательной кампании в Краснокамске, участие в выборах рассматривают несколько кандидатов, связанных с Пермским молодежным центром (ПМЦ), основанным господином Лисняком. Конкретных кандидатов собеседники не называют, но отмечают, что это активисты и общественники из Перми и Краснокамска.

Илья Лисняк заявил «Ъ-Прикамье», что «в составе ПМЦ есть яркие молодые лидеры, способные представлять интересы избирателей на разных уровнях». «Практически каждый год наши соратники побеждают на выборах. Если активисты ПМЦ решатся, а партия их выдвинет — конечно, я поддержу эти кандидатуры всеми возможными способами»,— добавил депутат.

При этом он отметил, что готов поддерживать только кандидатов от партии «Справедливая Россия—За правду», а «решение о выдвижении тех или иных кандидатов принимает партийное руководство».

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России—За правду», депутат краевого заксобрания Вероника Куликова считает, что «участие в иных неполитических общественных проектах и организациях не является препятствием для выдвижения от партии». «Очередные муниципальные выборы, в том числе в Краснокамске, будут объявлены в июне, тогда же будет определен персональный состав кандидатов в территориях»,— прокомментировала ситуацию депутат.

Выборы в Краснокамскую думу запланированы на осень. Они пройдут по 20 одномандатным округам. Собеседник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, полагает, что Илья Лисняк рассматривает эти выборы в качестве «демонстрации своих политических возможностей». «Краснокамск — близок к Перми, и победа кандидата от Ильи Лисняка даже в одном округе будет заметной. Думаю, так он хочет продемонстрировать силу краевым властям, показать, что его стоит воспринимать всерьез, вести переговоры. Но, учитывая традиционно высокую конкуренцию на выборах в Краснокамске, победить будет сложно»,— полагает источник.

Как считают собеседники, знакомые со спецификой Краснокамского городского округа, основной политической силой на выборах в местную думу могут стать кандидаты от «ситуативного союза» главы муниципалитета Игоря Быкариза и депутата заксобрания от КПРФ, экс-председателя земского собрания Краснокамского района Игоря Малых. Также источники не исключают, что в думу может попытаться вернуться руководитель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова.

Кроме того, источники сообщают, что интерес к выборам в Краснокамске проявляют экс-глава Краснокамского района, политтехнолог Виктор Соколов и политический консультант Сергей Иванов. «Как уроженцы Краснокамска они готовы помогать отдельным кандидатам, но формировать какие-то списки или блоки кандидатов не планируют»,— поделился собеседник, близкий к команде политтехнологов. Отметим, что господин Соколов возглавлял Краснокамский район во время последних выборов в местную думу в 2018 году, также он курировал объединение поселений района в городской округ.

В администрации губернатора к вероятной высокой политической конкуренции в Краснокамске относятся спокойно. «Любой гражданин России, не имеющий законодательных ограничений на участие в выборах, имеет право выдвигать свою кандидатуру. Думаем, жители Краснокамска в ходе избирательной кампании сами разберутся, кто из кандидатов выдвигается в думу для того, чтобы реально работать и приносить пользу территории, имеет в руках реальные рычаги влияния на ситуацию, а для кого это просто возможность покричать и использовать депутатство для собственного политического продвижения»,— поделился источник, близкий к региональному руководству.

Политический консультант Людмила Ознобишина считает вероятным участие в выборах кандидатов от ПМЦ. «Их паблики в соцсетях не так давно стали проявлять интерес к Краснокамску. Понятно, что если адекватно оценивать возможности, то без местной привязки, без стандартного набора штабной работы показать результат будет сложно. Хотя в территории есть протестный потенциал, помноженный на некоторое шапкозакидательское отношение к нему со стороны власти. Поэтому, конечно, кампания в условиях СВО может преподнести сюрпризы. Но больше шансов на победу у кандидатов с другой повесткой, чем с популистской критикой»,— считает эксперт.

Константин Кадочников