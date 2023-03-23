TechArt рассекретил 800-сильное купе GTstreet R Flyweight

Тюнинг-ателье TechArt, которое специализируется на доработке автомобилей Porsche, рассекретило 800-сильное купе GTstreet R Flyweight — проект на базе Porsche 911 Turbo S последнего поколения 992.

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Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес из углепластика с регулируемыми элементами, облегченный капот на защелках и поликарбонатную панель вместо заднего стекла. Дополняют экстерьер кованые колеса Formula VI Race Flyweight. В сочетании с убранным задним сиденьем массу купе удалось снизить примерно на 60 кг.

В салоне появились облегченные карбоновые кресла Recaro Podium CF Performance с напечатанными на 3D-принтере компанией Oechsler подушками сидений. Машина получила шеститочечные ремни безопасности. новый руль, полукаркас безопасности, огнетушитель и другое оборудование.

Мощность 650-сильного 3,8-литрового турбомотора за счет нового блока управления, более производительных турбин, спортивного выхлопа и ряда других доработок была увеличена до 800 л.с. Подвеска с переработанной геометрией для лучшей управляемости оснащена койловерами Ohlins.

Тираж TechArt GTstreet R Flyweight составит 19 экземпляров. Стоимость автомобиля не названа.

Максим Вершинин

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