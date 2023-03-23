Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как изменился «индекс миллиона» на рынке элитного столичного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сегменте новостроек за год изменились цены и предпочтения потенциальных покупателей, девелоперы скорректировали квартирографию новых домов.

Изменился и так называемый индекс миллиона, он помогает отслеживать на первичном рынке количество квадратных метров элитного жилья, доступных к сделке за условные 100 млн руб. в определенной локации города. По итогам года в пределах этого бюджета в городе предлагается 66 кв. м высокобюджетной недвижимости. В 2022 году это было 74 кв. м. Минус 12% в годовой динамике, подсчитали эксперты компании NF Group.

В разных локациях города стоимость отличается значительно и, соответственно, разной оказывается площадь элитного жилья, предлагаемая за условные 100 млн руб. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев фиксировали прирост цен, а еще отмечали, что объем доступных квадратных метров сократился. Исключением стали лишь два района — Замоскворечье и Хамовники.

Так, в дорогих новостройках Замоскворечья за 100 млн руб. теперь можно купить 61 жилой кв. м, год назад этот показатель здесь был на отметке лишь 39 метров.

В Хамовниках за ту же условную сумму возможно побрать жилье площадью уже чуть более 100 метров. Столько же квадратов, как и в Хамовниках, можно за условные 100 млн руб. купить в Дорогомиловском районе.

Среди локаций с отрицательной динамикой самое существенное снижение показателя отмечается в районе Чистых прудов. На Плющихе количество жилых метров, доступных к покупке в пределах условного бюджета, сократилось на треть.