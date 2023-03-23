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Жители Кубани открыли три солдатских привала по дороге на фронт

Жители Краснодарского края по собственной инициативе открыли три солдатских привала по дороге на фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В армейских палатках организовано горячее питание, оборудованы места для отдыха и зарядки гаджетов. Один из таких пунктов оборудован на подъезде к Крымскому мосту. Ежедневно там останавливаются около 300 человек.

«К волонтерской акции активно подключилось Темрюкское районное общество. Казаки занимаются организационными вопросами, помогают с продовольствием. Также отвозят в зону СВО собранную гуманитарную помощь, адресно передают бойцам посылки от родных»,— отметил вице-губернатор Александр Власов.

Поддержку кубанским активистам оказывают волонтеры из Ростовской и Волгоградской областей.

Анастасия Донскова

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