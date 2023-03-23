Родителям тройняшек в Петербурге хотят платить по 3 млн рублей

Петербурженкам, родившим тройню или более трех детей одновременно, планируется платить по 3 млн рублей из городского бюджета на покупку жилья. Соответствующей законопроект представили на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания города.

Одни из авторов документа, депутат Михаил Амосов, пояснил, что в основу проекта лег аналогичный закон Ленинградской области. Основной посыл законопроекта, отметил он, — содействие в улучшении жилищных условий.

«Принятие документа не только поспособствует гармонизации законодательства наших регионов, но и позволит оказывать единовременную помощь тем, кто вносит значимый вклад в улучшение демографической ситуации в нашем городе и стране в целом»,— сказал господин Амосов.

По итогам обсуждения комиссия решила создать группу для работы над законопроектом на основании замечаний и предложений представителей исполнительных органов власти.

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