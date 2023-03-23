Болгария лишила гражданства сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева

Двое сыновей российского предпринимателя, сооснователя Yota Сергея Адоньева — Филипп и Лука — лишены гражданства Болгарии. Об этом сообщает болгарское издание «Бивол» со ссылкой на направленное им сообщение Министерства юстиции страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Адоньев в 2014 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Адоньев в 2014 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сообщении ведомства, которое приводит «Бивол», говорится, что гражданство сыновей Сергея Адоньева было отозвано после проверки оснований, по которым оно было им выдано. Минюст уточнил, что дети бизнесмена получили болгарские паспорта в несовершеннолетнем возрасте, поскольку оба их родителя получили гражданство Болгарии.

В 2018 году гражданство Болгарии Сергея Адоньева было аннулировано, в связи с чем основания для выдачи болгарского паспорта его детям больше не действительны. На наличие гражданства Болгарии у сыновей господина Адоньева обратил внимание Минфин США 26 января 2023 года. Тогда бизнесмен, а также Филипп и Лука Адоньевы были включены в санкционный список по закону Магнитского. После дополнительной проверки сыновей господина Адоньева исключили из реестра граждан Болгарии задним числом — 14 января 2023 года.

Сергей Адоньев получил гражданство Болгарии в 2008 году. Тогда он учредил компанию в Пловдиве, планируя крупные инвестиции в страну.

Еще в 1997 году в США бизнесмен был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за нелегальную торговлю с Кубой через принадлежащую ему компанию MCW Enterprises. Болгарские власти получили уведомление об уголовном прошлом господина Адоньева только в 2018 году. В том же году болгарское гражданство бизнесмена было аннулировано.

Лусине Баласян