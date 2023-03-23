Им всем гранты

В апреле правительство Башкирии планирует принять постановление о выделении грантов на развитие туризма. Предприниматели смогут получить до 10 млн руб. на создание пляжных зон, туристической инфраструктуры и кемпингов в Башкирии. Проект документа, созданный региональным министерством предпринимательства и туризма, сейчас находится на стадии общественных обсуждений. Участники рынка полагают, что условия, прописанные в документе, могут оказаться слишком сложными для выполнения, но, тем не менее, намерены участвовать в конкурсах на получение грантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти намерены взять на себя часть затрат на организацию пляжей в республике

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Власти намерены взять на себя часть затрат на организацию пляжей в республике

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Министерство предпринимательства и туризма Башкирии подготовило проект постановления правительства республики о предоставлении грантов предпринимателям, работающим в туриндустрии, для развития кемпингов, пляжей и мест отдыха. Документ находится на стадии публичных обсуждений. Предложения принимаются до 29 марта. Планируется, что постановление вступит в силу в апреле.

Средства на выплату грантов будут выделяться из федерального бюджета, говорится в проекте постановления. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», всего Ростуризм выделит Башкирии 335,5 млн руб. на развитие туризма в 2023 году. Из них около 149 млн руб. — на создание и развитие пляжных зон, 105 млн руб.— на покупку туристического оборудования, 82 млн руб. — на создание кемпингов и автокемпингов.

Субсидии будут распределять на конкурсной основе. Предприниматели смогут получить не более 10,2 млн руб. на обустройство пляжа, либо покупку оборудования для организации места отдыха, например, спортивного инвентаря, кабинок для переодевания, мусорных баков, лодок и катамаранов. Не более 7,4 млн руб. можно будет получить на обустройство детских и спортивных зон отдыха и создание пунктов общественного питания.

Для организации кемпинга и автокемпинга предусмотрены гранты на сумму не более 4,7 млн руб., а круглогодичного функционирования туристического объекта — до 5,6 млн руб. До 3 млн руб. сможет получить инвестор на покупку дополнительного оборудования, разработку новых турмаршрутов и электронных путеводителей, реализацию проектов доступной среды в местах отдыха для людей с ограниченными возможностями.

По условиям конкурсного отбора, получатель гранта обязан инвестировать в проект не менее 50% личных средств, а после его реализации создать не менее трех рабочих мест и сохранять их минимум три года. Обязательным условием является наличие на территории отапливаемого туалета с кабинками для женщин и мужчин, раковиной с водой, зеркалами, электрополотенцами.

Заявки конкурсантов будут оценивать по ряду критериев. Преимущественно больше баллов получит предприниматель, вложивший не менее 70% личных средств. Также выше будут оцениваться проекты, реализуемые за городом или вблизи геопарков, особых экономических зон и Зауралья. Пляжи должны быть расположены вблизи мест размещения и пунктов питания с зонами для отдыха и купания и иметь не менее десяти видов дополнительных услуг. Выше остальных оценивается наличие в шаговой доступности парковки и инфраструктуры для отдыха людей с ограниченными возможностями. При создании мест для проживания в приоритете проекты со строительством пяти-семи модулей для размещения туристов.

Генеральный директор медиахолдинга Profi.travel, руководитель комитета по выставочной и конгрессной деятельности Российского союза туриндустрии Алексей Венгин считает, что предприниматели могут быть не готовы к участию в конкурсе на получение субсидий: «Здорово, что государство выделяет материальные ресурсы на эту важную работу. Тут не менее важный вопрос, готовы ли предприниматели эти субсидии брать и осваивать. Помимо того, что есть деньги, еще необходимо получать множество разрешительной документации. Зачастую предприниматели боятся связываться с такими государственными историями. Помимо прочего нужна глобальная разъяснительная работа, помощь предпринимателям в оформлении всей документации».

По мнению эксперта по развитию внутреннего туризма Рины Гринберг, условия получения грантов «достаточно жесткие», особенно для начинающих предпринимателей, на которых они нацелены. «Даже в том случае, если вы получаете грант на создание сезонного глэмпинга, условием будет создание трех рабочих мест и сохранение их в течение трех лет. Глэмпинг — это зачастую семейный бизнес, да и достаточно трудно с рабочей силой в удаленных местах, я уже не говорю о том, что сумма привлеченных средств может быть соизмеримой с той суммой, которую предприниматель заплатит налогами и зарплатой за эти рабочие места», — отметила она.

По словам создателя сети глэмпингов «ZeБирск» Тимура Пайдиева, он намерен участвовать в конкурсе на получение гранта. «Башкирия даже не указана на справочно-информационных и иных, даже рекламных материалах для автопутешественников, как возможная организованная остановка на отдых или ночлег. Мы уже готовились к возможности подобной помощи со стороны правительства и еще летом создали новое ООО «Кэмп02». Подготовили площадки в Бирском районе и будем работать над кемпингами», — рассказал он.

Генеральный директор ООО «Ак яр», реализующего проекты по созданию зон отдыха в Уфе, Ислам Салимгареев рассказал «Ъ-Уфа», что в условиях получения гранта есть «много нюансов», но, несмотря на это, он планирует принять участие в конкурсе. «Мы готовимся, по-другому никак. У нас есть две пляжные зоны на берегу Белой в Уфе, находятся друг от друга в пяти км. Я хочу их объединить прогулочными маршрутами на катерах, сапах, водных лыжах. Такое у наших жителей пользуется спросом»,— отметил он.

Карина Мамаева