В деревне в Башкирии трехлетняя девочка утонула в луже

В деревне Азангулово Мечетлинского района Башкирии утонула трехлетняя девочка. В пресс-службе республиканского ГУ МЧС сообщили, что она захлебнулась в луже на Трактовой улице. Бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

На место происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие, сообщили в республиканском СКР.

По данным прокуратуры Башкирии, девочка играла недалеко от своего дома вместе со старшими детьми. В это время ее родители были дома. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Мечетлинского района Азамат Шайбаков, добавили в надзорном ведомстве.

Влада Шипилова

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