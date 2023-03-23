Михаил Евраев: «Будем ежедневно корректировать сброс воды по Рыбинскому водохранилищу»

В Ярославской области межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и АО «Системный оператор Единой энергетической системы» учтут предложения областного правительства в паводковый период. Об этом сегодня заявил губернатор Михаил Евраев на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Беседовали с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым в отношении того, что наши предложения будут учтены. Это принципиальный вопрос. Протокол, который вышел, содержит общие параметры. Мы договорились, что ежедневно оцениваем ситуацию и ежедневно корректируем сброс воды по Рыбинскому водохранилищу. В прошлом году мы за счет таких мер успешно прошли паводковый период»,— сказал господин Евраев.

И.о. директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Олег Тихенький рассказал о принятых превентивных мер для безаварийного пропуска весеннего половодья. Исполнение плана первоочередных мероприятий, разработанного совместно с ГУ МЧС России по Ярославской области, находится на постоянном контроле департамента.

С середины января в Ярославской области ведется мониторинг складывающейся гидрологической обстановки на водных объектах региона. В Ярославле, Рыбинске, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском, Некрасовском, Ростовском районах и Переславле-Залесском прошли проверки на готовность местных органов к прохождению паводкового периода. В результате был дан поручений, об исполнении которых органы местной власти отчитались.

Глава региона поручил департаменту охраны окружающей среды и природопользования держать на особом контроле вопрос по установлению на территории Ярославской области границ зон затопления, подтопления. Границы нужно установить в трех городских округах и 11 муниципальных районах. По данным на 15 марта, это сделано в в Ярославле, Рыбинске, Мышкинском, Угличском, Даниловском, Любимском, Тутаевском и Ярославском районах. Работы планируют завершить к концу ноября. к концу ноября. «Это делается для упорядочения строительства, чтобы было понимание, где можно строить, а где нельзя»,— отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важно в онлайн-режиме информировать население о паводковой ситуации.

«Необходимо еще раз обратить внимание на состав сил и средств, которые могут быть привлечены к мероприятиям в паводковых ситуациях, на готовность систем оповещения и информирования жителей. Лучше всегда принять превентивные меры. После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году. В сезоне 2022-го прошли уверенно паводковый и пожароопасный периоды, и в этом году должны сделать все, чтобы не допустить эксцессов»,— отметил Михаил Евраев, обращаясь к главам муниципальных образований.

Алла Чижова