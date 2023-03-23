В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Забытый город забытой страны»

В государственном музее-заповеднике города Азов 23 марта открылась выставка «Забытый город забытой страны», сообщает пресс-служба учреждения в своем Тelegram-канале.

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В экспозицию вошли предметы, обнаруженные на территории Азова в ходе археологических раскопок. Среди экспонатов представлены орудия из кремния и костяные орудия для обработки кожи, датируемые XIII-XI вв. до н.э., погребальный инвентарь эпохи античности, селадоновая средневековая посуда из Китая, набор керамики начала XX века.

Выставка продлится до осени текущего года.

Анастасия Назарова