В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Забытый город забытой страны»

В государственном музее-заповеднике города Азов 23 марта открылась выставка «Забытый город забытой страны», сообщает пресс-служба учреждения в своем Тelegram-канале.
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В экспозицию вошли предметы, обнаруженные на территории Азова в ходе археологических раскопок. Среди экспонатов представлены орудия из кремния и костяные орудия для обработки кожи, датируемые XIII-XI вв. до н.э., погребальный инвентарь эпохи античности, селадоновая средневековая посуда из Китая, набор керамики начала XX века.
Выставка продлится до осени текущего года.