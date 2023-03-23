Петербургский «Технострой» проведет капремонт подъезда к Великому Новгороду

ООО «Технострой» выиграло конкурс на капитальный ремонт 15-километрового подъезда к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга на участке федеральной автодороги М-10. Такие данные следуют из документации, опубликованной на сейте госзакупок.

Торги на ремонт объявляло ФКУ «Упрдор «Россия». ООО «Технострой» был единственным участником конкурса. Сумма контракта с подрядчиком составит 2,77 млрд руб. Согласно плану, ремонтные работы начнутся в январе 2024 года, датой окончания обозначено 15 октября 2025 года. За полтора года планируется расширить автодорогу до четырех полос. Кроме того, «Упрдор «Россия» планирует, что на этих 15-ти километрах будут обустроены недостающие переходно-скоростные полосы и левоповоротные карманы.

Компания зарегистрирована в 2016 году. Учредителями ООО «Технострой» являются Юрий Игнатьев и Елена Молдавская. В 2021 году они подписали контакт с «Упрдор «Северо-Запад» по капремонту федеральной трассы М-9 «Балтия» за 3,9 млрд руб.

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