В аэропорту Сочи пресекли незаконный вывоз $50 тысяч

В аэропорту Сочи пресекли незаконный вывоз иностранной валюты в размере $50 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средства обнаружили у пассажирки, вылетающей в Дубай.

«Гражданка 1989 года рождения следовала через "зеленый" коридор, пассажирскую таможенную декларацию не заполняла и в таможенный орган не подавала»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что без письменного декларирования разрешены ввоз и вывоз иностранной валюты в сумме, не превышающей либо равной $10 тыс. У нарушительницы изъяли $40 тыс. и возбудили в ее отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Анастасия Донскова

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