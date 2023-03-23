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Россияне стали чаще сдавать анализы на витамины

Россияне в марте в полтора раза чаще заказывали анализы на витамины и микроэлементы, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные исследования Лабораторной службы Хеликс. По оценкам аналитического сервиса Продажи.РФ (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ), на фоне снижения трат на покупку витаминов в аптеках это свидетельствует о более грамотном подходе к выбору нутриентов.

По данным Лабораторной службы Хеликс, спрос на анализы на витамины и микроэлементы в первые три недели марта 2023 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Количество заказов увеличилось на 43%, средний чек – на 6%, объем трат по этим видам тестов вырос на 52%. Самым популярным среди анализов на витамины остается тест на витамин D, на микроэлементы – анализ на сывороточное железо.

«В течение последних двух лет мы отмечаем рост спроса на превентивную диагностику, клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью и сдавать анализы с профилактическими целями. Исследования на витамины и микроэлементы чаще всего используют как тесты превентивного направления – они позволяют провести комплексную оценку состояния здоровья человека», – комментирует Дарья Горякина, заместитель генерального директора Лабораторной службы Хеликс.

При этом, по данным Лабораторной службы Хеликс, количество заказов на анализы на витамины и микроэлементы в последние три недели февраля было выше на 20%, чем в первые три недели марта. Объем трат по этой группе анализов в марте также уменьшился на 22%. Аналитики службы объясняют это тем, что дефицит микронутриентов острее всего проявляется в конце зимы. При повышенной утомляемости, слабости, снижении настроения и работоспособности врачи часто рекомендуют пройти комплексное лабораторное обследование, включающее в том числе анализы на витамины.

По оценкам сервиса Продажи.РФ, покупать витамины россияне стали реже, чем год назад. В аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, продажи витаминных препаратов за 3 недели марта составили 1,2 млрд рублей – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего покупатели приобрели на 8% меньше упаковок витаминов, чем год назад, количество чеков снизилось на 5%, а средний чек остался на уровне прошлого марта и составил 359 рублей.

«Снижение спроса на покупку витаминов в аптеках на фоне растущего объема лабораторных исследований на них говорят о более грамотном подходе населения к своему здоровью. Прежде чем покупать лекарства и витамины, люди все чаще оценивают их объективную необходимость с помощью лабораторных исследований. Такой подход позволяет вместе с врачами более качественно подбирать соответствующий комплекс препаратов и приобретать только те нутриенты, которые действительно нужны, не тратясь на ненужные лекарства», – отмечает Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.

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