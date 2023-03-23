Семь депутатов курской облдумы привлечены к ответственности за недостоверные сведения в декларациях

Прокуратура Курской области установила, что семь депутатов курской облдумы предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Прокурор Курской области Алексей Цуканов внес в облдуму представление. Все семь депутатов получили предупреждения, одному из низ запрещено занимать должности в региональном парламенте вплоть до истечения полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания «Секунда», предупреждения получили Сергей Бирюков (избирался по округу № 20), Эдуард Дюмин (округ № 23), Алексей Земцов (округ № 9), Алексей Золотарев (округа № 18), Анастасия Крюкова (от избирательного «Новые люди»), Олег Павлов (округ № 1), Петр Чепурин (от избирательного объединения «Единая Россия»). Запрещено занимать должности в облдуме единороссу Евгениюй Бартеневу (округ № 2).

В справках не было информации о владении имуществом, они содержали недостоверные сведения о доходах, были установлены факты неправомерного владения акциями зарубежных компаний, уточнили в облпрокуратуре. Кроме того, некоторые парламентарии не в полном объеме предоставили сведения о расходах и источниках сделок.

Владимир Зоркий