В Петербурге под лед провалились два артиста Ледового театра Елены Бережной

Двое сотрудников Ледового театра Елены Бережной в Санкт-Петербурге провалились под лед реки Фонтанки при попытке прогуляться по нему. Одного из мужчин пришлось вытаскивать из воды с помощью буксировочного троса, рассказало издание «Фонтанка».

Инцидент произошел около дома № 113 по набережной реки. 19-летний фигурист театра решил прогуляться по льду и провалился в полынью, ему попытался помочь 29-летний репетитор по балету, который также угодил в воду, но смог выбраться на берег самостоятельно и вызвать оперативные службы. До приезда полиции артиста помогли вытащить прохожие с помощью буксировочного троса, взятого у проезжавшего мимо водителя.

Оба артиста были госпитализированы с переохлаждением и алкогольной интоксикацией, одного из них уже отпустили домой.

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