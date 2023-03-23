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По инициативе донского парламента будут запрещены краткосрочные контракты с педагогами вузов

В России по инициативе парламентариев Законодательного собрания Ростовской области будет изменен порядок заключения трудовых договоров с преподавателями высших учебных заведений. Об этом в ходе 52-го внеочередного заседания Заксобрания сообщила сенатор от Ростовской области, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Фото: Telegram-канал сенатора Ирины Рукавишниковой

Фото: Telegram-канал сенатора Ирины Рукавишниковой

«В ближайшее время по нашей инициативе будет принят еще один важный закон, защищающий трудовые права педагогов вузов и запрещающий краткосрочные контракты. Порочная практика незаконных увольнений преподавателей высшей школы законодательно остановлена»,– цитирует Ирину Рукавишникову пресс-служба донского парламента.

Сенатор также сообщила о том, что в федеральный закон «Об образовании» внесены поправки, меняющий статус педагогов в школе. Благодаря нововведениям учителя освобождены от бюрократической работы, а также изменен сам термин описывающий работу педагогов. Из закона исключено слово «услуга».

Анастасия Назарова

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