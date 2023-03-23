Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ обяжет микрофинансовые организации публиковать перечень своих сайтов

Микрофинансовые организации (МФО) обяжут публиковать ссылки на сайты, на которых они предоставляют займы, следует из пояснительной записки (.pdf) к проекту указания Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, регулятор также планирует обязать МФО размещать на официальном сайте информацию об используемых товарных знаках и коммерческих обозначениях.

Как сообщается в пояснительной записке, ЦБ разработал этот проект с целью противодействия недобросовестным практикам, возникающим в деятельности МФО, а также для обеспечения прав потребителей услуг таких организаций.

По указанию ЦБ, с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение среднемесячных платежей по долгу к среднемесячному доходу) более 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. Кроме того, в текущем году Банк России ужесточил требования к предельному уровню переплат по займу с учетом всех процентов, пеней и штрафов для МФО. В настоящее время уровень не превышает 1,5, а с 1 апреля не должен превышать 1,3 суммы займа.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...