ЦБ обяжет микрофинансовые организации публиковать перечень своих сайтов

Микрофинансовые организации (МФО) обяжут публиковать ссылки на сайты, на которых они предоставляют займы, следует из пояснительной записки (.pdf) к проекту указания Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, регулятор также планирует обязать МФО размещать на официальном сайте информацию об используемых товарных знаках и коммерческих обозначениях.

Как сообщается в пояснительной записке, ЦБ разработал этот проект с целью противодействия недобросовестным практикам, возникающим в деятельности МФО, а также для обеспечения прав потребителей услуг таких организаций.

По указанию ЦБ, с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение среднемесячных платежей по долгу к среднемесячному доходу) более 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. Кроме того, в текущем году Банк России ужесточил требования к предельному уровню переплат по займу с учетом всех процентов, пеней и штрафов для МФО. В настоящее время уровень не превышает 1,5, а с 1 апреля не должен превышать 1,3 суммы займа.

Эрдни Кагалтынов