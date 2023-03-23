Суд отменил решение о ремонте бомбоубежища нижегородского авиазавода

Арбитражный суд Волго-Вятского округа полностью отменил решения нижестоящих судов, обязавших Росимущество отремонтировать объекты гражданской обороны нижегородского авиазавода «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации, следует из судебной картотеки.
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Решения о ремонте четырех бомбоубежищ авиазавода корпорация добилась в августе 2022 года. Юристы ОАК доказали, что Росимущество передало объекты гражданской обороны заводу еще в 2012 году, но отказалось их ремонтировать, хотя было не вправе, поскольку содержать вверенное имущество должно государство. В декабре 2022 года решение устояло в апелляции.
Однако кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. Решение было принято в закрытом судебном заседании, следует из его резолютивной части.