Суд отменил решение о ремонте бомбоубежища нижегородского авиазавода

Арбитражный суд Волго-Вятского округа полностью отменил решения нижестоящих судов, обязавших Росимущество отремонтировать объекты гражданской обороны нижегородского авиазавода «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решения о ремонте четырех бомбоубежищ авиазавода корпорация добилась в августе 2022 года. Юристы ОАК доказали, что Росимущество передало объекты гражданской обороны заводу еще в 2012 году, но отказалось их ремонтировать, хотя было не вправе, поскольку содержать вверенное имущество должно государство. В декабре 2022 года решение устояло в апелляции.

Однако кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. Решение было принято в закрытом судебном заседании, следует из его резолютивной части.

Владимир Зубарев