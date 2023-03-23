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обновлено 17:37

Грузовой поезд сошел с рельсов на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы. Движение автомобилей через железнодорожный переезд перекрыто.

Инцидент случился в 16:42, поезд перевозил металл, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Задержек в движении других поездов нет, никто не пострадал. Железнодорожники ликвидируют последствия самостоятельно.

По данным «Яндекс. Карты», на Московском шоссе и прилегающих к нему улицах Вторчермета и Лесной городок образовалась пробка.

Елена Ковалева

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