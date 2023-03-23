На украшение Нижнего Новгорода к Дню Победы и Дню России выделили 10 млн рублей

Центр градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода ищет подрядчика, который украсит город к Дню Победы и Дню России. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Победителя аукциона определят 3 апреля. Подрядчику предстоит вывесить на главных улицах города флаги и постеры. Украшения к каждому празднику должны различаться, поэтому их необходимо будет поменять в начале июня.

Год назад на украшения к 9 мая и 12 июня выделили 8,9 млн руб., в ходе торгов цена снизилась до 7 млн руб.

Анастасия Еремина