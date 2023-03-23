Губернатор Михаил Евраев рассказал об изменении подходов к госдолгу Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о качественном изменении долговой нагрузки региона и о перемене подхода к региональному госдолгу. Об этом господин Евраев говорил на заседании правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев сообщил о поддержке региональным правительством бюджетов муниципальных образований, которая позволила муниципалитетам уйти от коммерческих долгов.

«Произошло очень серьезное оздоровление финансовой сферы региона. В 2022 году мы полностью освободили наши муниципальные образования от коммерческого долга. Он был серьезной нагрузкой для муниципалов, и мы взяли его на себя. В связи с этим увеличился долг области. Но мы заместили коммерческие кредиты муниципальных образований деньгами федерального центра, которые нам по процентам практически ничего не стоят. Таким образом, общий долг области вырос, но стоимость его обслуживания уменьшилась на 800 млн рублей в год. Это огромные деньги, и они остались в бюджете Ярославской области»,— отметил Михаил Евраев.

Глава региона добавил, что сейчас в Ярославской области продолжает действовать мораторий на взятие коммерческих кредитов на муниципальном уровне.

«Мы собираемся справляться собственными силами. И если мы берем заимствования, то только из федерального бюджета, под практически нулевые проценты. Коммерческие кредиты мы больше не привлекаем», – сказал Михаил Евраев.

По оценке губернатора коммерческий долг области сейчас составляет не более 12 млрд руб. В конце 2021 года он был в 2 раза больше и достигал 25 млрд руб.

Андрей Иванов