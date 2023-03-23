Жители Черноземья берут ипотеку в среднем в 37 лет — ВТБ

Банк ВТБ провел исследование и выяснил, что сегодня клиенты, в том числе жители Черноземья, оформляют жилищный кредит в среднем в 37 лет, причем 60% всех заемщиков состоят в браке.

«Сегодня ипотека — основной финансовый инструмент, позволяющий россиянам решить квартирный вопрос. Благодаря цифровизации за последние несколько лет этот продукт превратился в простой и удобный способ покупки недвижимости. Сейчас от подачи документов до получения одобрения проходит несколько минут, а купить объект можно полностью дистанционно. Многие клиенты обращаются за ипотекой, решаясь купить первое жилье себе или будущему поколению, но все же основным стимулом для клиентов является создание новой семьи. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков прибегают к инструменту жилищного кредитования после вступления в брак. Причем доля таких клиентов стабильна как минимум последние три года»,— рассказал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По его оценке, «семейная ипотека» стала «важным фактором укрепления института браков в России», поскольку она позволяет получить кредит на первичную недвижимость по сниженной ставке.

«Поддержка семей — национальный приоритет. В качестве эффективного инструмента повышения качества жизни россиян зарекомендовала себя "семейная ипотека". Уже более 115 тыс. наших клиентов улучшили свои жилищные условия таким образом. Эту программу можно дополнительно модернизировать, сделав ее постоянно действующей. Так возможно кратно увеличить количество потенциальных заемщиков и увеличить социальный эффект»,— заключил господин Дячкин.

ВТБ, по собственной оценке, является одним из лидеров ипотечного рынка РФ. За февраль банк оформил около 15 тыс. таких кредитов на 78 млрд руб. Это более чем в 1,7 раз превышает результаты января. В целом на рынке РФ выдачи ипотечных кредитов, по оценке ВТБ, составили в феврале более 420 млрд руб., что в 1,5 раза опережает результаты января.