Ярославский губернатор назвал достойным экономическое развитие области в 2022 году

Губернатор Ярославской области считает достойным экономическое развитие региона в 2022 году. Об этом Михаил Евраев заявил на заседании правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ходе заседания обсудили предварительные итоги исполнения бюджета Ярославской области за 2022 год. Михаил Евраев отметил стабильность развития экономики региона. «Мы достойно прошли сложный экономический период в прошлом году. Так же пройдем и этот год. Кроме стабильности, нам необходимо дальнейшее развитие по всем отраслевым направлениям»,— подчеркнул губернатор.

И привел примеры успешной реализации в Ярославской области крупных инфраструктурных проектов.

«В прошлом году бюджет области относительно 2021-го вырос более чем на 11%. При поддержке правительства России нам удалось реализовать в регионе ряд масштабных и социально значимых проектов: привлекли 1,2 млрд руб. из федерального бюджета на программу «Наши дворы», 300 млн руб. – на архитектурную подсветку зданий, 400 млн руб. – на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, дополнительные 2 млрд руб. – на строительство дорог. Увеличение бюджета позволило расширить наши возможности по таким программам, как "Формирование комфортной городской среды", – мы смогли переориентировать ее на благоустройство парков и общественных пространств»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор отдельно напомнил, что в 2022 году правительство области проводило серьезную работу в сфере здравоохранения. Так была начата программа жилищных сертификатов на 2 млн руб., которые необходимы для привлечения врачей в отдаленную сельскую местность. За счет федеральных и областных средств было закуплено дорогостоящее оборудование в медицинские учреждения, проведены капитальные ремонты амбулаторий и больниц, появились новые фельдшерские акушерские пункты.

На социальную сферу правительство Ярославской области направило 64,4 млрд руб., на производственную — 29,5 млрд руб. По ведомственной целевой программе правительства области «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на содержание автомобильных дорог общего пользования расходовалось 2,7 млрд руб. Выполнен карточный ремонт дорог общей протяженностью 58,6 км.

«В рамках региональной целевой программы правительства области "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" в 2022 году благоустроены 94 дворовые территории, по губернаторскому проекту "Наши дворы" – 224 объекта. В ходе реализации правительством области национального проекта "Жилье и городская среда" построена автомобильная дорога от улицы Бабича до Ленинградского проспекта в Ярославле»,— отметили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Иванов