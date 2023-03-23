Дело замглавы администрации Ставрополя о превышении полномочий направлено в суд

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Ставрополя уголовное дело в отношении замглавы администрации региональной столицы Ивана Скорнякова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, допущенных при заключении госзаказа по благоустройству территорий в Ставрополе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с мая 2019 по май 2021 года обвиняемый заключил три муниципальных контракта по благоустройству на сумму 441 млн руб. Иван Скорняков подписал справки о стоимости выполненных работ и затратах, зная, что экспертиза по результатам выполнения договора не проводилась. Таким образом чиновник нарушил требования гражданского кодекса и федерального законодательства о контрактной системе, причинив ущерб бюджету региона в размере 10,5 млн руб.

В отношении Ивана Скорнякова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также ведутся оперативно-следственные мероприятия в отношении представителей подрядчиков.

Анастасия Назарова