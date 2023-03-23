Мэрию не пускают в расход

В результате предложенных мэрией поправок в бюджет Перми его дефицит составит 9,9%, приблизившись, таким образом, к максимально возможному показателю в 10%. Поправки в главный финансовый документ вызвали вопросы как у контрольно-счетной палаты, так и у депутатов, которые сочли ситуацию тревожной и посоветовали мэрии прагматично вести работу над документом, исключая лишние траты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня комитет по бюджету и налогам Пермской городской думы рассмотрел вопрос о внесении изменений в решение «О бюджете города Перми на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Мэрия предложила увеличить поступление доходов в бюджет в 2023 году на 137 млн руб., а расходы — на 236 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году будет увеличен на 99 млн руб.

Начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина уточнила, что запланирован рост неналоговых доходов за счет увеличения плана от оплаты за проезд в общественном транспорте на 108 млн руб. и доходов от продажи муниципального имущества в размере 29 млн руб.

Увеличение расходов бюджета в этом году Вера Титяпкина объяснила необходимостью переноса с 2024 года на текущий год средств на выплату за изымаемые помещения и оплату судебных решений жильцам аварийного дома на ул. Куйбышева, 143. Расходы на эти цели составят 131 млн руб. На организацию безналичной оплаты проезда в общественном транспорте предлагается выделить 87 млн руб., 10,3 млн — на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 8,4 млн руб.— на развитие информационных систем по управлению транспортом. Наряду с этим мэрия предложила перенаправить с 2024-го на текущий год 115,5 млн руб. для ремонта моста через Каму, а также выделить 117 млн руб. на обустройство сетей наружного освещения. 800 тыс. руб. предложено направить на ремонт транспортных средств муниципальному учреждению «Пермская городская служба спасения». Вера Титяпкина предупредила, что еще одна поправка касается строительства новой школы на улице Ветлужской. Сейчас она проходит экспертизу.

Заключение на предложенные мэрией поправки представила председатель контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева. Она подчеркнула, что у ведомства есть замечания как по доходам, так и по расходам. В частности, госпожа Батуева отметила, что мэрия планирует увеличение неналоговых доходов бюджета, тогда как кассовый план по налоговым исполнен лишь на 46%. Недопоступления в казну города составили 445 млн руб. «В целом план по налоговым и неналоговым доходам не выполнен на 127 млн руб.»,— сообщила она.

Мария Батуева подчеркнула, что администрации необходимо проанализировать исполнение плана по доходам по итогам первого полугодия и при необходимости внести соответствующие проекты в думу. Кроме того, она назвала несколько предложений по увеличению расходных обязательств, для которых отсутствуют основания. В частности, мэрия предлагала закупить два автомобиля «Волга» в качестве спасательных машин в местах массового отдыха у воды. Однако мэрия не имеет полномочий в этой сфере. Более подробных пояснений, по мнению КСП, требует часть предложенных затрат на транспортное обслуживание.

Председатель комитета ПГД по бюджету и налогам Наталья Мельник обратила внимание, что в случае принятия поправок, предложенных мэрией Перми, дефицит бюджета в 2023 году вырастет до 2,891 млрд руб.— это 9,9% от общего объема доходов бюджета. Она напомнила, что предельно возможный дефицит — 10%. Госпожа Мельник отметила, что на проект мэрии поступила масса поправок и часть предложений не были приняты. «Не смогла администрация доказать справедливость своих изменений в бюджет по некоторым вопросам»,— заметила депутат. Она пояснила, что комитет рекомендовал мэрии до 1 августа уточнить доходы бюджета, подчеркнув, что «ситуация действительно тревожная».

У депутатов возникли вопросы к предложениям мэрии. Депутата Марка Коробова возмутило предложение мэрии увеличить штат сотрудников для создания отдела по работе над вопросами по остановкам общественного транспорта. «Если бы от увеличения армии чиновников становилось лучше, вопросов бы не было. Но сейчас они появляются»,— отметил Марк Коробов. Начальник департамента транспорта Анатолий Путин пояснил, что это необходимо для того, чтобы выполнять больший объем функций. Сейчас вопросом инфраструктуры занимается один человек. Предложение мэрии в итоге не было принято.

Депутат Алексей Раев предложил изыскать другие средства на ремонт моста. На это первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин ответил, что других средств у мэрии нет, но мост хотелось бы отремонтировать в этом году.

Алексей Раев заметил также, что в отчете управления экспертизы и аналитики насчитал шесть пунктов с формулировками «неправомерно» и «необоснованно». Он выразил пожелание тщательнее готовить документы, чтобы таких формулировок не было. «Потому что после анализов и выводов о неправомерности как можно это выносить на голосование?» — спросил он.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что сегодня основной целью власти должно быть обеспечение стабильности и эффективности всего того, что протекает в городе. «Мы подошли к предельному дефициту. Еще совсем немного, и мы начнем секвестрировать то, о чем вместе с вами договаривались, принимая бюджет на трехлетку. И сегодня я призываю администрацию более рачительно и более прагматично подходить ко всем изменениям»,— подчеркнул господин Малютин. Он предположил, что отдельные идеи, которые были в первоначальном предложении мэрии по изменениям в бюджет, носили «спонтанный характер». «Значит, это были лишние идеи и, может быть, даже ненужные»,— подытожил спикер.

В результате депутаты единогласно проголосовали за исправленный вариант поправок в бюджет. Он будет рассмотрен на пленарном заседании гордумы.

Ирина Суханова