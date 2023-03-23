Бастрыкин поручил проверить сведения о лишении ветеранов войны садовых участков в Краснодаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Краснодарского края о незаконном лишении участников Великой Отечественной войны земельных участков в садовом товариществе. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

«По словам граждан, земли у них отняли для дальнейшего строительства на них особняков»,— говорится в сообщении.

Провести проверку сведений и доложить о результатах в центральный аппарат СК РФ поручено руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Краснодаре пенсионеры, среди которых участники Великой Отечественной войны и родители бойцов СВО, лишились своих садов и огородов, полученных еще в 1990-х годах от профсоюз ХБК. Участки находятся в Центральном округе города.

Анастасия Донскова

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