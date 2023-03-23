Украинские пилоты проходят подготовку во Франции

По сообщению агентства AFP, подхваченному газетами Le Parisien и Le Figaro, около 30 украинских пилотов учатся управлять французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тренировки начались в феврале после визита президента Владимира Зеленского в Париж. Полеты проводятся на авиабазах Нанси и Мон-де-Марсан. Многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 сейчас постепенно снимается с вооружения и заменяется более совершенным Dassault Rafale. В распоряжении французских ВВС около 140 самолетов Mirage 2000, к тому же самолеты поставляют в другие страны, которые имеют возможность их реэкспортировать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможности поставок самолетов на Украину, заявил, что не исключает «абсолютно ничего», приоритет же, по его мнению, должен быть отдан «наиболее полезной» и «самой быстрой» в освоении технике. Наличие украинских пилотов, умеющих летать на Mirage 2000, в случае принятия решения о поставке существенно ускорит сроки передачи этих самолетов.

Стоит напомнить, что именно Франция прорвала негласное «танковое эмбарго» по отношению к Украине, согласившись передать ВСУ снимающиеся с вооружения колесные танки AMX. Эксперты говорят, что Франция при необходимости могла бы отправить на Украину не менее десяти самолетов.

Алексей Тарханов, Париж