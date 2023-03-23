«И в этом озере плавают слоны»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, что связывало цирк, императорский двор и гвардию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сегодня — цирк. Но не в Москве, а в Санкт-Петербурге, так как цирковое искусство в России формировалось именно в городе на Неве. К концу правления Николая I, а именно благодаря ему, в Санкт-Петербурге появился постоянный императорский театр-цирк — государь обожал спорт, лошадей, выездку…

В те времена цирковые представления лишь отдаленно напоминали сегодняшние. Как это выглядело? Например, была такая модная драма «Блокада Ахты», грандиозный масштаб — актеры, всадники, балерины и даже лейб-гвардии Саперный батальон.

Николай I лично учил балерин и актрис правильно держать ружье на караул. Действующие лица карабкались на стены, их сбрасывали, они снова осаждали крепость. В итоге на сцену выводили пленных горцев, и зал рукоплескал.

Но времена менялись, вкусы тоже. В 1867 году в Санкт-Петербурге, рядом с Михайловским манежем, открывается цирк Карла Гинне, руководит им Гаэтано Чинизелли. Цирк, императорский двор и гвардию связывают весьма деликатные отношения.

Актрисы, балерины, наездницы — просто магнит для господ офицеров. Более того, дочь Чинизелли — Эмма — сожительствует с цесаревичем Александром. Невестка Люция — с великим князем Владимиром Александровичем. А великий князь Николай Константинович без памяти влюбляется в заезжую американку Фанни Лир — она потрясающе ходит по канату, а в штате Западная Вирджиния ее разыскивают за мошенничество.

Вот ради Фанни Николай и выковыривает бриллианты из оклада домашней иконы. Это было громкое дело. В результате его объявляют сумасшедшим, а Фанни высылают за пределы России.

Позже цесаревич Николай — будущий Николай II — влюбляется в артистку Марию Лабунскую. Вот это цирк! Однако появляются технические новшества. Арену устилают гигантским брезентом, он заполняется водой, и в этом озере плавают слоны, олени, наездники форсируют водные препятствия, а навстречу им выпрыгивают дельфины. Так же в цирк приходит борьба великих богатырей и легендарные братья Дуровы. Но об этом как-нибудь в следующий раз…