В Марий Эл новым добровольцам на СВО пообещали по 100 тысяч рублей

Единовременную выплату по 100 тыс. руб. обещает республика Марий Эл добровольцам, заключившим контракт на участие в специальной военной операции (СВО) с 1 марта 2023 года.

Указ об этом подписал глава республики Юрий Зайцев.

В документе отмечается, что речь идет о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета.

Как пояснили «Ъ-Казань» в пресс-службе главы Марий Эл, ранее республика не стимулировала добровольцев за счет собственного бюджета, единовременная выплата для мобилизованных составляла 50 тыс. руб.

До объявления мобилизации в сентябре 2022 года Юрий Зайцев говорил, что более 500 добровольцев из республики участвуют в СВО в составе сформированных в Марий Эл именных подразделений «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден» (названы в честь исторических героев марийского народа — князей и богатырей), а также принято решение о «доукомплектовании подразделений воинских частей еще на 250 добровольцев в интересах Министерства обороны РФ».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"