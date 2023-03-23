Синоптики ждут 23 марта в Петербурге новый температурный рекорд

Днем 23 марта в Санкт-Петербурге ожидается новый температурный рекорд, среднесуточная температура может преодолеть текущий рекорд 1981 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесников.

«Абсолютный рекорд среднесуточной температуры для 23 марта всего +6,7 гр., отмечен он был тоже в 1981 году, и сегодня, скорее всего, будет перекрыт. Поэтому сутки 23 марта 2023 года станут самыми теплыми в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений»,— написал он в Telegram-канале.

При этом дневной рекорд тепла в +12,9 градусов, установленный также в 1981 году, в городе перекрыт не будет, воздух в Петербурге прогреется максимум до +11 градусов.

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