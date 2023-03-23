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Из-за перелетных птиц в Татарстане возникла угроза птичьего гриппа

В Татарстане из-за перелетных птиц, которые начали возвращаться в регион, возникла угроза распространения птичьего гриппа. Об этом на пресс-конференции заявил замруководителя главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

«Наступила весна, начали возвращаться перелетные птицы, которые несут угрозу высокопатогенного гриппа птиц. Ситуация в мире и России по особо опасным заболеваниям неспокойная»,— сказал господин Мотыгуллин.

По его словам, в Татарстан прибывает большое количество птиц и животных. Через их продукцию и может передаваться птичий грипп.

"Ъ-Казань"

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