Численность ИТ-специалистов в Удмуртии за 2022 год увеличилась на 26,6%

Оборот ИТ-компаний Удмуртии за 2022 год увеличился на 2,2% по сравнению с 2021 годом и составил 20,43 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии министерства цифрового развития республики рассказал глава ведомства Тимур Меджитов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По его словам, налоговые поступления выросли почти на 10% до 2,73 млрд руб. Инвестиции в основной капитал отрасли за январь-сентябрь достигли почти 1,2 млрд руб.

«Вырос и такой важный показатель, как численность сотрудников. По итогам 2022 года в Удмуртии насчитывается более 11,4 тыс. ИТ-специалистов. Их количество увеличилось на 26,6% по сравнению с 2021 годом. Отмечу, что ни в одной из отраслей экономики нет такого скачка по росту численности сотрудников. Увеличилась и сумма средней зарплаты. По итогам года она составила более 65 тыс. руб., что почти на 35% больше, чем в 2021 году»,— отметил Тимур Меджитов.

Он добавил, что в регионе занимаются развитием кадрового потенциала. В частности, создана академия «Цифра». Она выпустила в прошлом году 376 человек, свыше 40% из них уже нашли работу в ИТ-компаниях республики. В 2023 году академия планирует обучить и выпустить порядка 500 студентов.

В этом году планируется запустить новый образовательный проект – инкубатор для ИТ-специалистов «Цифра Лаб». Здесь будут заниматься повышением компетенций ИТ-специалистов с уровня Junior до уровня Middle и выше. Обучение будет проводиться на базе практических кейсов от государства и коммерческого сектора.

«"Цифра Лаб" — это лаборатория для специалистов, которые уже работают в ИТ, но хотят вырасти и повысить свои компетенции. Сегодня на рынке есть большая потребность не только в специалистах с базовыми навыками программирования, но и в тех, кто может проектировать системы, писать сложный математически выверенный код и делать это качественно»,— пояснил министр.

Кроме того, на базе АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики» будет организована работа консультационного центра по грантовой поддержке. В прошлом году ИТ-компании Удмуртии привлекли более 1,8 млрд руб. грантов на внедрение цифровых технологий.

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