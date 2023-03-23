Петербург вошел в число регионов — лидеров по сокращению детской смертности

Показатель младенческой смертности в СанктПетербурге в 2022 году составил 3,4 человека на 1 тыс. новорожденных, что обеспечило городу место в топ-10 регионов РФ по положительным тенденциям этого показателя. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в четверг, 23 марта.

«Наша неонатологическая служба является эталонной. Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий СанктПетербурга несколько лет назад признавался лучшим стационаром по оказанию помощи недоношенным детям в стране. Такие достижения — предмет нашей гордости»,— прокомментировал статистику вице-губрнатор Петербурга Олег Эргашев.

Отмечается, что еще в 2021 году показатель детской смертности в городе составлял 3,7 человек на 1 тыс. новорожденных. Сейчас смертность детей первого года жизни в большинстве случаев обусловлена заболеваниями перинатального периода и врожденными пороками развития.

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