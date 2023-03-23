На Кубани продлили действие закона о льготной аренде сельхозземель для импортозамещающих производств

Депутаты Заксобрания Кубани продлили на 2023 год действие закона, позволяющего предоставлять в аренду земельные участки под импортозамещающие производства. Об этом сообщила пресс-служба ЗСК.

Соответствующие изменения отражены в ст. 40.3 краевого закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», введенной в действие в июле 2022 года. Она позволила предоставлять российским гражданам или юрлицам в аренду без проведения торгов земельные участки из государственной или муниципальной собственности в целях производства продукции, необходимой для импортозамещения. Перечень этой продукции устанавливается органами исполнительной власти. Однако положения статьи распространялись только на прошлый год. Принятые 23 марта на заседании ЗСК поправки продлили действие инициативы на текущий год.

«Как справедливо отметил президент в своем послании, стратегия антироссийской санкционной агрессии оказалась несостоятельной. В немалой мере благодаря тому, что оперативно были приняты меры к организации импортозамещающих производств, созданию для них режима наибольшего благоприятствования. Вносимые сегодня изменения в краевое законодательство имеют ту же направленность. Они призваны создать условия для организации импортозамещающих производств и их эффективной работы»,— заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя решение коллег.

Леонид Ломакин

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